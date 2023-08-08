عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيضات تصل لـ 70%.. مشاركة 500 محل تجاري في انطلاق الأوكازيون الصيفي

صدى البلد

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، أنه تم مشاركة حتي الآن نحو 500 محلا تجاريا في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلي 4 آلاف محلًا على مستوي الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

وقال كمال، خلال تصريحات صحفية أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت ما بين   50 إلي 70%، وأشار إلى أن الاوكازيون مستمر من 7 أغسطس الجاري وحتي 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الاوكازيون يتم تقديم طلب الي وزارة التموين ودراسته.

txt

تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمته في مصر الان

txt

تخفيضات تصل لـ70%.. متحدث التموين يكشف تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي |فيديو

وشدد كمال على أنه ستكون هناك  رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وأكد كمال وجود تنسيق بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض أهلا مدارس.

ولفت كمال إلي أن التاجر يحتاج الاوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الاوكازيون، إضافة إلي دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلي 70%.

من جهته قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

وأضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الاوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الاشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار أبو الفضل إلي أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الاوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الاوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات واجهزة منزلية.

الأوكازيون الصيفي 2023 نهاية الاوكازيون وزارة التموين التخفيضات حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

إعلامي يعلن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي وشرط وحيد لإعلان الصفقة

في سهرة نجوم.. كيف أنقذت تحية كاريوكا سميحة توفيق من الملك فاروق؟

شاهد.. مشهد مأساوي للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته بدقائق أمام أسرته

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات هامة لطلاب المرحلة الأولى قبل غلقها بساعات

أزمة جديدة في الطريق.. الهند تحد من تصدير السكر بعد قرار الأرز

التضامن توقع بروتوكول تعاون لرصد مشكلات كفالة الأطفال وتحسين جودتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ