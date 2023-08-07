تخفيضات تصل لـ70%.. متحدث التموين يكشف تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي |فيديو

قال الدكتور احمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة ، إنه تم اليوم اطلاق الاوكازيون الصيفي رسميا ولمدة شهر ، حيث يستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الأخبار " المذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن نسبة التخفيضات تتراوح ما بين ٥٠٪؜ إلى ٧٠٪؜ ، موضحا أن هناك ٥٠٠ محل اشتركوا في الاوكازيون خلال ساعات من اطلاقه .

وأردف أنه من المتوقع على نهاية شهر اغسطس وبداية سبتمبر ان يصل عدد المحلات المشتركة في الاوكازيون ما بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٠ محل .

وأوضح أن المحل الذي يرغب في الاشتراك بالاوكازيون عليه التوجه لمديرية التموين التابع لها بصورة الرقم القومي لصاحب المحل والسجل التجاري والاعلان عن الأسعار قبل وبعد نسبة التخفيضات.

وأشار إلى ان مفتشي التموين يقومون بتفتيش فواتير المحلات المشتركة في الاوكازيون ، لضمان التزامهم بالنسبة المقررة للتخفيض.

وقال ان هناك اقبال من الجمهور على محلات الاوكازيون الصيفي منذ الصباح ، موضحا انه مع انتهاء الاوكازيون الصيفي سيتم الاعلان عن انطلاق معرض "اهلا مدارس " في نهاية سبتمبر المقبل.