تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمته في مصر الآن

تشهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب طفيف حيث لتتحرك أسعار الذهب صعودا وهبوطا بمتوسط 10 جنيهات فقط للجرام الواحد، على رقم التذبذبات القوية في سعر الذهب عالميا.

واليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية هدوء نسبي، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر 2155 جنيهًا للجرام ، بينما تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل مستوى 1931 دولارًا.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,451 شراء 2,463

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,150 شراء 2,155 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1.839 شراء 1,847 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,160 شراء 17.240

أسعار الذهب اليوم

