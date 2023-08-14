مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14-8-2023 في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، 27 محرم 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة: