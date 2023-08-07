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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 07-8-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يعتبر من أكثر ما يبحث عنه المصريون بشكل هي مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

و يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، 20 محرم  1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة4:41 ص6:17 ص1:1 م4:37 م7:43 م9:9 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية4:42 ص6:20 ص1:6 م4:45 م7:51 م9:18 م
طنطــا4:40 ص6:17 ص1:2 م4:40 م7:46 م9:12 م
المنصورة4:37 ص6:15 ص1:0 م4:39 م7:45 م9:11 م
الزقـازيق4:38 ص6:15 ص1:0 م4:37 م7:44 م9:9 م
أسيــوط4:50 ص6:22 ص1:1 م4:33 م7:40 م9:2 م
سـوهاج4:49 ص6:21 ص12:59 م4:30 م7:37 م8:58 م
بنى سويف4:44 ص6:20 ص1:1 م4:37 م7:43 م9:7 م
المنـيـا4:49 ص6:22 ص1:3 م4:36 م7:43 م9:6 م
قـــنا4:46 ص6:18 ص12:55 م4:25 م7:32 م8:53 م
أســوان4:51 ص6:20 ص12:54 م4:20 م7:28 م8:47 م
مطـروح4:53 ص6:31 ص1:17 م4:56 م8:2 م9:29 م
الغردقـة4:39 ص6:12 ص12:50 م4:22 م7:29 م8:51 م
الخارجـة4:58 ص6:29 ص1:5 م4:33 م7:41 م9:1 م
الإسماعيلية4:35 ص6:12 ص12:57 م4:34 م7:41 م9:7 م
دمياط4:34 ص6:13 ص12:59 م4:38 م7:44 م9:11 م
السـلوم5:1 ص6:39 ص1:25 م5:4 م8:11 م9:38 م
نويـبع4:30 ص6:5 ص12:47 م4:22 م7:29 م8:53 م
حلايــب4:40 ص6:8 ص12:39 م4:1 م7:10 م8:28 م
شرم الشيخ4:35 ص6:9 ص12:49 م4:22 م7:28 م8:51 م
الفـيــوم4:45 ص6:20 ص1:2 م4:38 م7:44 م9:9 م
6أكتـوبر4:43 ص6:19 ص1:2 م4:39 م7:45 م9:10 م
كفر الشيخ4:39 ص6:17 ص1:2 م4:41 م7:47 م9:13 م
الحامول4:37 ص6:16 ص1:1 م4:40 م7:46 م9:13 م
بلطيم4:37 ص6:16 ص1:1 م4:40 م7:47 م9:13 م
طابا4:28 ص6:4 ص12:46 م4:22 م7:29 م8:53 م
راس سدر4:37 ص6:12 ص12:55 م4:31 م7:37 م9:2 م
الطـــور4:37 ص6:11 ص12:51 م4:25 م7:31 م8:55 م
دهب4:32 ص6:7 ص12:48 م4:22 م7:28 م8:52 م
ابوزنيمة4:37 ص6:12 ص12:53 م4:29 م7:35 م8:59 م
راس غارب4:38 ص6:13 ص12:54 م4:27 م7:34 م8:57 م
القصير4:40 ص6:12 ص12:49 م4:18 م7:25 م8:46 م
برنيس4:41 ص6:10 ص12:44 م4:9 م7:17 م8:36 م
سفاجة4:40 ص6:12 ص12:50 م4:21 م7:28 م8:49 م
مرسى علم4:40 ص6:11 ص12:46 م4:14 م7:22 م8:42 م
شلاتين4:42 ص6:11 ص12:43 م4:7 م7:16 م8:35 م
سيدى برانى4:57 ص6:36 ص1:22 م5:2 م8:8 م9:35 م
الضبعة4:49 ص6:27 ص1:12 م4:50 م7:57 م9:23 م
العلمين4:48 ص6:25 ص1:10 م4:48 م7:54 م9:20 م
واحة سيوة5:6 ص6:42 ص1:24 م4:59 م8:5 م9:30 م
موط (الداخلة )5:3 ص6:34 ص1:10 م4:39 م7:46 م9:7 م
الفرافرة5:2 ص6:35 ص1:14 م4:45 م7:52 م9:14 م
البويطى4:55 ص6:29 ص1:10 م4:44 م7:50 م9:14 م
باريس4:58 ص6:28 ص1:3 م4:30 م7:38 م8:58 م
المحلة الكبرى4:38 ص6:16 ص1:1 م4:39 م7:46 م9:12 م
الحمام4:44 ص6:20 ص1:2 م4:38 م7:45 م9:9 م
نجع حمادى4:48 ص6:20 ص12:57 م4:26 م7:34 م8:55 م
بورسعيـد4:33 ص6:11 ص12:57 م4:35 م7:42 م9:8 م
السـويس4:36 ص6:12 ص12:56 م4:32 م7:39 م9:4 م
العريـش4:27 ص6:5 ص12:51 م4:29 م7:35 م9:2 م
الطـــور4:37 ص6:11 ص12:51 م4:25 م7:31 م8:55 م
دمنـهـور4:41 ص6:19 ص1:4 م4:42 م7:49 م9:15 م
ادفو4:49 ص6:19 ص12:54 م4:22 م7:29 م8:49 م
اسنا4:49 ص6:20 ص12:56 م4:24 م7:31 م8:51 م
الأقصر4:48 ص6:19 ص12:55 م4:24 م7:31 م8:52 م
القاهرة الجديدة4:41 ص6:17 ص1:0 م4:37 م7:43 م9:8 م
توشكى5:0 ص6:28 ص1:0 م4:23 م7:32 م8:50 م
الدلنجات4:42 ص6:19 ص1:4 م4:42 م7:48 م9:14 م
كاترين4:35 ص6:9 ص12:50 م4:24 م7:31 م8:54 م
السادات4:43 ص6:20 ص1:4 م4:41 م7:47 م9:13 م
مدينة 15 مايو4:41 ص6:17 ص1:0 م4:37 م7:43 م9:8 م
الصالحية الجديدة4:37 ص6:15 ص12:59 م4:37 م7:43 م9:8 م
العاشر من رمضان4:38 ص6:15 ص12:58 م4:36 م7:42 م9:7 م
العاصمة الادارية الجديدة4:40 ص6:16 ص12:59 م4:36 م7:42 م9:7 م
العبور4:40 ص6:16 ص1:0 م4:37 م7:43 م9:8 م
الفشن الجديدة4:46 ص6:21 ص1:2 م4:37 م7:43 م9:7 م
المنصورة الجديدة4:38 ص6:17 ص1:2 م4:42 م7:48 م9:15 م
النوبارية الجديدة4:37 ص6:14 ص12:58 م4:36 م7:42 م9:8 م
بدر4:48 ص6:24 ص1:8 م4:45 م7:51 م9:16 م
بنى مزار الجديدة4:40 ص6:15 ص12:55 م4:29 م7:36 م8:59 م
بورسعيد الجديدة سلام4:31 ص6:9 ص12:54 م4:32 م7:38 م9:5 م
بئر العبد الجديدة4:37 ص6:15 ص12:59 م4:38 م7:44 م9:10 م
توشكى الجديدة5:0 ص6:29 ص1:1 م4:24 م7:33 م8:51 م
حدائق العاصمة4:36 ص6:13 ص12:56 م4:33 م7:39 م9:4 م
رشيد الجديدة4:25 ص6:4 ص12:49 م4:28 م7:34 م9:1 م
رفح الجديدة4:40 ص6:18 ص1:3 م4:41 م7:47 م9:14 م
سفنكس الجديدة4:39 ص6:16 ص12:59 م4:36 م7:42 م9:7 م
شرق العوينات4:55 ص6:23 ص12:55 م4:18 م7:26 م8:44 م
غرب النوبارية4:36 ص6:13 ص12:57 م4:35 م7:41 م9:7 م
منوف4:41 ص6:18 ص1:2 م4:40 م7:46 م9:12 م
ديارب نجم4:38 ص6:15 ص1:0 م4:38 م7:44 م9:11 م
ابو تشت4:49 ص6:20 ص12:57 م4:27 م7:34 م8:55 م
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