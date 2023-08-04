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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نبيل نعيم: جماعة التكفير حاولوا قتلي أثناء الصلاة وضربوني بالسيف.. فيديو

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم قيادي سابق بجماعة الجهاد، إنه تخرج من كلية دار العلوم، موضحًا: «أنا ضد التكفير وكنت أرد عليهم ولي قضية شهيرة في محافظة الإسكندرية، حيث قُتل شخص من جماعة التكفير وتم حبسي لمدة شهرين في عام 1979».

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وأضاف «نعيم»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كنت أرد على التكفير في الإسكندرية وكان لديّ كراسة هناك، فهددني أفراد جماعة التكفير وطلبوا مني العودة إلى القاهرة وإلا فإنهم سيقتلونني، فضربوني بالسيف على يدي عندما كنت أصلي».

 

وتابع قيادي سابق بجماعة الجهاد: «تركت هذه الجماعات لأن رتم التكفير عندهم بقى عالي»، مشيرًا إلى أن جماعة الجهاد أسس فكرها خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر محمد سالم الرحال، وهو أردني، حيث حرر بحثا قرأه أفراد جماعة الجهاد، لكن محمد عبدالسلام فرج استخدم البحث من أجل كتابة كتاب "الفريضة الغائبة".

نبيل نعيم الرئيس جمال عبدالناصر الإخوان برنامج الشاهد

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