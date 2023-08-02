فؤاد علام: أول مواجهة أمنية حاسمة ضد الإخوان كانت بعهد الرئيس جمال عبدالناصر

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن التعامل السياسي لجمع الرؤساء الذين حكموا مصر، مع جماعة الإخوان، كانوا يكملون بعضهم، لافتاً إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر كان يعتبر صاحب أول مواجهة أمنية حاسمة وقوية تجاه جماعة الإخوان.

وأضاف فؤاد علام، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس السادات كانت له خلفية دينية من خلال علاقات كثيرة بتيارات منهم، وبالتالي كان يتعامل معهم برؤية سياسية أكثر منها أمنية، أما الرئيس محمد حسني مبارك فقد كان يمزج بين أسلوب عبدالناصر والسادات في تعامله مع جماعة الإخوان، حيث لم يكن يصل إلى الصدام لنهايته، ولم يكن يصل إلى الوئام إلى نهايته.



وتابع اللواء فؤاد علام: فقد كان الرئيس محمد حسني مبارك فقد كان يمزج بين أسلوب عبدالناصر والسادات في تعامله مع جماعة الإخوان، حيث لم يكن يصل إلى الصدام لنهايته، ولم يكن يصل إلى الوئام إلى نهايته.