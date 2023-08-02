فؤاد علام: جامعة إسرائيلية صدّرت لمصر قيادات تنظيمية انضمت للإخوان ونفذت أعمالًا إرهابية

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن الإخواني صالح سرية، كان المتهم الأول في قضية محاولة انقلاب الكلية "الفنية العسكرية"، مشيرًا إلى أن الغريب في محاولة الانقلاب أن "سرية" كان من أصل فلسطيني وكان خريج جامعة في إسرائيل، والغريب أيضًا أن هذه الجامعة صدرت لنا الإرهابي عبدالرحمن جبريل بارود.



وتابع “علام”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "لفت نظري أن جامعة إسرائيلية بالتحديد تصدر لنا قيادات تقوم بأعمال إرهابية، بإمكانيات ضخمة، ووقتها مقدرناش نوصل لمعلومات كافية عن محاولات إسرائيل تصدير هؤلاء لنا، لكن الأكيد أن كان لإسرائيل دور في تصدير هؤلاء".



وأردف: "مصر كان لها فضل على صالح سرية، وتم تعيينه في جامعة الدول العربية، وساعده في الانضمام للجامعة بعض القيادات المصرية اللى ملهاش علاقة بالإخوان، ولم نستطع وقتها التوصل إلى الشخص الذي ساعده في تولي منصب في جامعة الدول العربية".



وأوضح أن صالح سرية التقى مرشد الإخوان حسن الهضيبي هو وطلال الهضيبي عن طريق زينب الغزالي.