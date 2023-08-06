حكم الكلام أثناء سماع الأذان قبل الصلاة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان قبل الصلاة؟

وأجابت دار الإفتاء ، في إجابتها على السؤال ، بأنه يستحب الإنصات للأذان والانشغال بترديده وترك الكلام وعدم الانشغال بغيره من الأعمال؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، إلَّا أن تكون هناك حاجة للكلام فإنَّه يجوز حينئذٍ من غير كراهة.

أمور يستحب فعلها عند سماع الأذان

وحثنا الشرع الحنيف على فعل أمور تجلب الحسنات وترفع الدرجات في كثير من الأوقات التي تمر على المسلم في حياته اليومية وأثناء العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ، ومن هذه أمور يستحب فعلها عند الأذان.

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أمور يستحب فعلها عند الأذان ، وهي :

1- أن يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن.

2- أن يدعو لنفسه ولغيره خلال الأذان.

3- أن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند الحيعلتين.

4- أن يصلي على النبي.

5- الدعاء بعد الانتهاء من الأذان بقول "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".