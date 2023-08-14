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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دليلك في الطوارئ
دليلك في الطوارئ

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، خاصة أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

ويقدم موقع “صدى البلد”، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ  ضمن نشرة خدماته اليومية التي يقدمها للقارئ.

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أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ أو حادث، ونقدم اليوم أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

أرقام المرور

 128 ---- شرطة المرور

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

أرقام الحماية المدنية

- وضمن أرقام الطوارئ رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

 

الطوارئ أرقام الطوارئ رقم الإسعاف شرطة المرور طوارئ الغاز طوارئ المرور

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