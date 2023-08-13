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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات الجماعة الإرهابية بتعدي الأمن على شخص بمسجد السيدة زينب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام أحد أفراد الأمن، بالتعدي على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدة زينب.


وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الأمن، بالتعدي على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدة زينب.

 
وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد أفراد الأمن الإداري بمحاولة صرف المصلين عقب الإنتهاء من الصلاة لمنع التزاحم، وفقاً للإجراءات المتبعة داخل المسجد،دون حدوث تعدي.

 

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