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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة الهجرة السابقة: الجيش المصري جيش ردع للسلام وليس للتهديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، أن العقيدة العسكرية المصرية تقوم على حماية الوطن والحفاظ على السلام، وليس تهديد الدول الأخرى أو استعراض القوة أمامها.

 

عقيدة الجيش المصري تقوم على حماية الحدود والدعوة للسلام

وقالت سها جندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الجيش المصري «جيش ردع للسلام وليس جيش تهديد»، موضحة أن دوره يتمثل في حماية حقوق الدولة والحفاظ على أمنها وحدودها، مع دعم جهود نشر السلام وردع المعتدين.

وأضافت أن الموقف المصري في المؤتمرات والملفات الدولية المختلفة، ومن بينها مؤتمر شرم الشيخ، يعكس حرص الدولة على نشر السلام، مشيرة إلى أن مصر تتبنى دائما موقفا يدعو إلى السلام وردع الظلم.

وتابعت أن مصر لا تسعى إلى استعراض قوتها العسكرية أمام الآخرين، قائلة: «إحنا حريصين على السلام أكثر ما بنحاول إن إحنا نستعرض عضلاتنا على الآخرين»، مؤكدة أن القاهرة تتطلع إلى أن تتبنى الدول الأخرى النهج نفسه، وأن تكون لديها رغبة في التنمية وتحقيق التقدم لشعوبها.

واستشهدت باسم وزارة الدفاع المصرية، موضحة أنها تحمل هذا الاسم ولا تسمى وزارة الحرب، على عكس ما هو معمول به في بعض الدول، قائلة إن الوزارة «للدفاع عن الوطن والحفاظ على السلام، هو ده الهدف».

وأشارت إلى أن الجيش المصري يعد وفقا للمعايير والمؤسسات العالمية المتخصصة أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط والمنطقة، إلا أن مصر تضع الحفاظ على السلام وحماية حدودها في مقدمة أولوياتها.

وأكدت أن المطلوب من الدول الأخرى هو تبني الفكر نفسه، والتركيز على التنمية والتطور والتقدم، بدلا من الانشغال بإثبات التفوق على الآخرين أو الدخول في محاولات لاستعراض القوة.

الجيش المصري السلام سها جندي وزارة الدفاع

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