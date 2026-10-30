وزيرة الهجرة السابقة: التوسع في الجامعات الحل لمواجهة نقص الأطباء والمهندسين

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، إلى التوسع في المؤسسات التعليمية المصرية وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة، باعتبار ذلك أحد الحلول للتعامل مع الطلب المتزايد على هذه التخصصات، وتعويض الكوادر التي تتجه للعمل بالخارج.

اقتراح لزيادة المقبولين بكليات الطب

وقالت جندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصر تمتلك مؤسسات تعليمية ناجحة في تدريس الطب والهندسة، وهو ما يظهر في أعداد الخريجين والطلب العالمي المتزايد على الكفاءات المصرية، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الميزة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات.

وأضافت أن الحل يتمثل في زيادة أعداد المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمساحات المتاحة لاستقبال الطلاب، قائلة: «اعمل مزيد من الدفعات، اعمل المزيد من الفصول، وادي لنفسك المزيد من المساحات، بدل ما أنت تقبل 450 طالب من مصر اقبل 1000».

وأشارت إلى أن مصر تستقبل بالفعل أعدادا كبيرة من الطلاب الوافدين الراغبين في دراسة التخصصات المختلفة بمؤسساتها التعليمية، لافتة إلى أن هناك طلابا من دول الخليج والدول العربية ودول القوقاز يختارون الجامعات المصرية لاستكمال دراستهم.

وأضافت أن جامعة الأزهر تضم طلابا من أكثر من 140 جنسية، موضحة أن التوسع في الجامعات الخاصة والأهلية يمثل فرصة لزيادة أعداد الطلاب المستفيدين من التعليم المصري، إلى جانب الجامعات الحكومية الكبرى، مثل جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والمنيا.

وفيما يتعلق بالعائد من استقبال الطلاب الوافدين، أوضحت أن بعضهم يعود إلى بلاده بعد انتهاء الدراسة، بينما قد تستقر نسبة منهم في مصر أو تؤسس مؤسسات ومشروعات بها، مشيرة إلى أن وجود كفاءات أجنبية تعمل في المستشفيات الخاصة وغيرها من المؤسسات المصرية يعكس إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات.

وقالت: «أنت أولى بيها»، في إشارة إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوافدة للعمل والاستثمار في مصر، بدلا من اقتصار الاستفادة منها على الدول الأخرى.

وأكدت أن الشخصية المصرية تتمتع بقدرة على استيعاب العلوم والتخصصات المختلفة، مشيرة إلى وجود طلاب متفوقين يحصلون على مجموع يتجاوز 100%، ومن ثم لا ينبغي أن يحرم الطالب الراغب في دراسة الطب، والحاصل على مجموع 98%، من الالتحاق بالكلية بسبب الاكتفاء بالأعداد المقررة للقبول.

وشددت على ضرورة زيادة أعداد المقبولين بالكليات ذات الطلب المرتفع، والتوسع في البنية التعليمية، بما يسمح باستيعاب مزيد من الطلاب المتفوقين، ويعزز قدرة مصر على إعداد الكوادر الطبية والهندسية التي تحتاج إليها داخليا، وتلبية الطلب عليها في الأسواق الخارجية.