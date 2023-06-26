عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أرقام تهمك في الطوارئ..
أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يهتم الكثير بالبحص عن أرقام الطوارئ، خاصة في حالات الأزمات ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها  حال حدوث أي طارئ، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

اقرأ أيضا:

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

تحذير عاجل من الداخلية السعودية بشأن موسم الحج

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

 

وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

أرقام المرور

 128 ---- شرطة المرور

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

أرقام الحماية المدنية

- وضمن أرقام الطوارئ رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

الطوارئ أرقام الطوارئ الأزمات والطوارئ وزارة الداخلية رقم شرطة النجدة أرقام المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

قرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.. وصفقة جديدة لتدعيم الفريق

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الداخلية السعودية بشأن موسم الحج

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

وزير الخارجية الإيطالي: لا نتدخل في الشئون الداخلية لروسيا ولكن نتابع الوضع عن كثب

شاهد .. الداخلية ترفع الحالة الأمنية للقصوى استعدادا لتأمين احتفالات العيد

أرقام لا غنى عنها في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ترشيحاتنا

حدائق الري بالقناطر تواصل الاستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين..الأسمنت يواصل التراجع وتذبذب الحديد

طبيب بيطري يقدم نصائح غير تقليدية لاختيار خروف العيد

قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

دعاء يوم التروية للمتوفي .. يستجيب الله رجاء كل داع

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ