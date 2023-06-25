الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “الفيوم- الإسكندرية- كفرالشيخ- الإسماعيلية– البحر الأحمر- الأقصر- أسيوط- بنى سويف – جنوب سيناء” بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكان ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

يذكر أن مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. كما تواصل وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.