أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تعتبر حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية محل اهتمام الكثير من المواطنين ، خاصة بعدما هبطت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بنحو 11 درجة مئوية بعد موجة حارة وعنيفة لم تشهد لها البلاد مثيلا.

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حالة الطقس الآن على القاهرة

وبحسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية ، يكون الطقس على القاهرة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس

تحول ملحوظ في حالة الطقس

وشهدت حالة الطقس بحسب الأرصاد الجوية تحولا ملحوظا لتنخفض الحرارة من 44 درجة للمحسوسة على القاهرة إلى 33 درجة فقط للعظمى اليوم، بفارق 11 درجة مئوية.

ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار ، كما تتكون السحب المنخفضة علي مختلف الأنحاء حيث تحد من تأثير أشعة الشمس.

حالة الطقس

طقس شديد الحرارة

في المقابل، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار رعدية ورياح

أما بالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

ارتفاع الموج اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع الموج في البحرين، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الادارية 33 25

6 اكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 33 16

الطور 34 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 21

سيوة 34 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 40 27