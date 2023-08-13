الأرصاد: طقس الأيام القادمة مستقر ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض

تشهد حالة الطقس استمرار التحسن النسبي فى الأحوال الجوية على شمال البلاد؛ ومن المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الأيام القادمة

وتنشط الرياح خلال حالة الطقس، على أغلب الأنحاء مما تزيد من الأحساس بتحسن الأجواء، ولكن تبقى الأجواء حارة عند التعرض المباشر للأشعة الشمس المباشرة، يصاحب ذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد فرص أمطار ضعيفة على بعض المناطق من جنوب سيناء، يقابلها نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والمحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

ويستمر الاستقرار في حالة الطقس على البلاد، حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تظل درجات الحرارة حول معدل 33 لـ 34 درجة على القاهرة الكبرى، وعلى الصعيد من 42 لـ 43 درجة.