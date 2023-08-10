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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا..قرار مهم وتحذير من مصطفى كامل للفرق الموسيقية..والأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من أبرزها بشري جديدة من الأرصاد وقرار هام من نقيب الموسيقين.

قرار مهم وتحذير من مصطفى كامل للفرق الموسيقية
أصدر المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تحذيرا للفرق الموسيقية.

الهضبة عجز ولا إيه؟| كرش عمرو دياب يثير الجدل عبر التواصل الاجتماعي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا غريبة للفنان عمرو دياب من إحدى الحفلات، أثارت حالة من الجدل الشديد، حيث يظهر خلالها الهضبة بشكل مخالف تماما لما اعتاده الجمهور منه.

النيابة العامة تكشف أقوال جارة المتهم بقتل زوجته وابنته
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قيام  متهم بقتل زوجته وابنته والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بالهرم.

زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الأربعاء، إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف.

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس
يبحث الكثير يوميا عن حالة الطقس ونشرة هيئة الأرصاد الجوية الخاصة درجات الحرارة يوميا ، وذلك بعد أن شهدت البلاد ساعا من اللهيب خلال الأيام الماضية، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض عن معدلاتها الطبيعية على القاهرة والمحافظات.

الإعدام شنقا.. مفاجأة تنتظر قاتل عائلته بالهرم
أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك وينص القانون علي عقوبات رادعة في حالة القتل العمد .

الطريقة الصحيحة للاستغفار.. احرص عليها يوميا تغفر ذنوبك وتفرج همك
الطريقة الصحيحة للاستغفار .. يعتبر الاستغفار من أجل الطاعات وأفضل القربات، وكيفما يستغفر العبد ربه فإنه يكون هو على خير، مثل أن يقول: استغفر الله، أو يقول: رب اغفر لي، أو ما الي ذلك، وأما سيد الاستغفار فهو أن يقول الإنسان: « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

النيجر.. المجلس العسكري يلتقي مبعوثَين من نيجيريا قبيل قمة "إيكواس"
التقى المجلس العسكري في النيجر، الأربعاء، بمبعوثين اثنين من نيجيريا، مما يمنح أملاً للحوار قبيل عقد قمة بين قادة المنطقة يمكن أن يؤدي إلى عمل عسكري لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد.

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل
انخفضت أسعار الأرز بقوة خلال الأيام القليلة الماضية مع توافر المعروض واقتراب حصاد المحصول الجديد الذي سيغرق السوق بالمعروض من السلعة التي وسل سعر الكيلو منها لنحو 35 جنيها كمتوسط سعر أو يزيد في ذروة الارتفاع قبل نحو شهرين.

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة قتل أب لعائلته في الهرم
وأمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.

تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات
تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات  2023 وفي هذا التقرير سوف نرصد توقعات تنسيق الجامعات 2023 كلية الحاسبات والمعلومات 2023.

 

“صدى البلد” ارتكاب الجريمة التواصل الاجتماعي الحاسبات والمعلومات الشروع فى قتل المطرب مصطفى كامل

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