زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الأربعاء، إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي: "هناك أخبار سارة من ألمانيا، ما اتفقنا عليه بالضبط مع (المستشار الألماني) أولاف شولتز، أنظمة باتريوت إضافية. شكراً جزيلا لك يا أولاف، إنها ضرورية للدفاع عن شعبنا ضد روسيا".

وقال زيلينسكي: "هذا سيقربنا بالتأكيد من إنشاء درع جوي متكامل لأوكرانيا. سيساعد هذا الناس والمدن والقرى".

وأرسلت ألمانيا ثلاث وحدات باتريوت إلى شرق بولندا، في يناير، بعد انفجار شهدته قرية بولندية في أواخر العام 2022 يُعتقد أنه نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني طائش.

وكان مفترضا نشر الأنظمة الأمريكية الصنع لمدة أقصاها ستة أشهر، حرصا من برلين على عدم استنفاد مخزوناتها من الأسلحة.

لكن وزارة الدفاع أعلنت، في بيان، أنها عرضت السماح لبولندا بالاحتفاظ بالأنظمة "طوال الصيف، وعلى الأرجح حتى نهاية العام".

غير أن الوزارة لفتت إلى عدم وجود خطط لتمديد الإطار الزمني لنشر الأنظمة الدفاعية الصاروخية إلى ما بعد العام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارا من العام 2024، ستشكّل الأنظمة "مساهمة مهمة" لقوة الاستجابة السريعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.