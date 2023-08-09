بيان عاجل من زيلينسكي بشأن الضربات الروسية على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن هجوما روسيا على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال زيلينسكي: “هجوم آخر من قبل الروس في زابوريجيا. حتى الآن، تم الإبلاغ عن وفاة ثلاثة أشخاص. تعازي للعائلات”.

وأضاف: “عملية الإنقاذ جارية. وستقدم المساعدة اللازمة لجميع الضحايا. ومن المؤكد أن جريمة الحرب هذه لروسيا ستواجه عقوبتها. وسيكون الرد على الإرهابيين الروس على خط المواجهة، بفضل محاربينا الأبطال”.

ونشر زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر كنيسة متضررة جزئيا مع حريق في فنائها وتصاعد الدخان.

كما أظهرت اللقطات مبنى آخر مدمرا بشدة ويحترق، فضلا عن ملعب كرة سلة متضرر.