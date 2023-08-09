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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. الغرب يستعد لإجبار كييف علي التفاوض مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إنه إذا نجحت القوات الروسية في صد جميع هجمات الجيش الأوكراني، فقد يتعين على الأوكرانيين الاستعداد لهجوم مضاد روسي.

وأوضحت “بيلد”، أن السلطات الأوكرانية تعلم أنها بحاجة إلى نجاح كبير من أجل مواصلة الدعم من الغرب، لكن هذا غير متوقع، لأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في اختراق خط الدفاع الروسي.

ولفتت الانتباه إلي أنه “في مرحلة ما قد يقول الغرب لكييف أنه ليس من المنطقي بالنسبة لهم مواصلة القتال ، لأن الجيش الأوكراني لا ينجح”.

وأضافت أن “الضغط الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصبح أقوى”.

وأوضحت “بيلد” أن أوكرانيا تخشي من أن الغرب قد يجبرهم على الدخول في مفاوضات مع موسكو، بسبب أن الهجوم المضاد لم يرق إلى مستوى التوقعات.

وأضافت: "إذا لم تحقق أوكرانيا اختراقًا كبيرًا، فإن نجاح الحرب بأكمله قد يكون في خطر”.

وأكدت أن هناك خوف شديد في أوكرانيا من أن الغرب قد يشكك في استمرار محاولات الهجوم المضاد بسبب عدم النجاح الملحوظ.

وقالت: "الضغط الدبلوماسي للتفاوض مع الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين يتزايد"، مشيرة إلي أنه “يمكن أن تصبح الأمور "أسوأ" إذا نجح الجيش الروسي في صد جميع الهجمات وسيتعين على الأوكرانيين الاستعداد لهجوم مضاد روسي".

وأضافت: "هل قللنا من شأن الروس؟ من جانب الأوكرانيين، ربما يكون هذا صحيحًا".

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