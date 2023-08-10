الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

انخفضت أسعار الأرز بقوة خلال الأيام القليلة الماضية مع توافر المعروض واقتراب حصاد المحصول الجديد الذي سيغرق السوق بالمعروض من السلعة التي وسل سعر الكيلو منها لنحو 35 جنيها كمتوسط سعر أو يزيد في ذروة الارتفاع قبل نحو شهرين.

قرار الحكومة

ومن جانبه قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة الذي صدر عن وزارة التموين أمس، بشان إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلع عديدة أيضا.

الأرز

وتابع رجب شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية: كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر كيلو الأرز المنتج وغيره؛ نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ «كيو أر كود»، منوها أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق.

الكيلو بـ12 جنيها

وأضاف شحاتة أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه بين 12 و13 ألف جنيه أي أن الكيلو بـ 12 جنيها فقط .

وبين شحاته أن سعر الطن للشعير تراجع بنحو 9 آلاف جنيه، مشيرا إلى ان مصر بن تتأثر بشكل كبير بوقف تصدير الهند للأرز؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها.

واستكمل رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.

سعر الأرز اليوم

واستكمل شحاتة أن أعلى نوع من الأرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها، بينما سجل الأزر رفيع الحبة نحو بين 18 و20 جنيها للكيلو.

وعن سر التراجع قال إن التموين لديها أرز يكفي لـ3 شهور، مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد.

الأرز

وتابع شحاته أن عدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة؛ لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد.