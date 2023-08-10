عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

الأرز
الأرز

انخفضت أسعار الأرز بقوة خلال الأيام القليلة الماضية مع توافر المعروض واقتراب حصاد المحصول الجديد الذي سيغرق السوق بالمعروض من السلعة التي وسل سعر الكيلو منها لنحو 35 جنيها كمتوسط سعر أو يزيد في ذروة الارتفاع قبل نحو شهرين.

تدوين الأسعار على الأرز .. الغرف التجارية تكشف السبب

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الشعبة تعلق على قرارات وزارة التموين بشأن تداول الأرز الحر

التموين تصدر تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ..تفاصيل

قرار الحكومة 

ومن جانبه قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة الذي صدر عن وزارة التموين أمس، بشان إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلع عديدة أيضا.

الأرز

وتابع رجب شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية: كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر كيلو الأرز المنتج وغيره؛ نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ «كيو أر كود»، منوها أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق.

الكيلو بـ12 جنيها

وأضاف شحاتة أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه بين 12 و13 ألف جنيه أي أن الكيلو بـ 12 جنيها فقط .

وبين شحاته أن سعر الطن للشعير تراجع بنحو 9 آلاف جنيه، مشيرا إلى ان مصر بن تتأثر بشكل كبير بوقف تصدير الهند للأرز؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها.

واستكمل رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.

سعر الأرز اليوم 

واستكمل شحاتة أن أعلى نوع من الأرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها، بينما سجل الأزر رفيع الحبة نحو بين 18 و20 جنيها للكيلو.

وعن سر التراجع قال إن التموين لديها أرز يكفي لـ3 شهور، مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد.

الأرز

وتابع شحاته أن عدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة؛ لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد.

الأرز أسعار الأرز شعبة الأرز قرار الحكومة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

موضوعات متعلقة

الشعبة تعلق على قرارات وزارة التموين بشأن تداول الأرز الحر

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تدوين الأسعار على الأرز .. الغرف التجارية تكشف السبب

المواد الغذائية تشيد بالضوابط الجديدة لتداول الأرز وكتابة السعر في مكان بارز

المواطن الضحية| أحمد موسى ينفعل بسبب سعر الأرز

التموين تصدر تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ..تفاصيل

طريقة عمل الأرز المندى المدخن

الأرز هيرخص.. التموين تلزم التجار بتدوين الأسعار على العبوات

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

النقل: تفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري

تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن.. وأفضل ما يقال للوقاية من السحر

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة قتل أب لعائلته في الهرم

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ