تدوين الأسعار على الأرز .. الغرف التجارية تكشف السبب

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأرز عالميًا تشهد ارتفاعات، وأن قرار تدوين الأسعار على الأرز بسبب الارتفاع العالمي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التاجر اشترى الأرز من شهر، قبل الزيادة، فعليه أن يقوم بالبيع بالسعر العادل.

ولفت إلي أن كل مواطن عليه أن يتابع الأسعار، ويعرف هامش الربح، وأن وزارة التموين توفر السلع في المعارض، و الأوكازيون الصيفي.

وأشار إلي أن الأوكازيون الصيفي، سيكون فيه ملابس، وسلع، وأجهزة كهربائية، وأن هناك ألف تاجر يشاركون ومن المقرر أن يصل العدد لـ 4 آلاف تاجر.

وأوضح أن الدولة ستوفر أماكن لتوفير السلع، بالمعارض طوال العام، وأن المنافذ سيكون بها سلع الموسم، والسلع الاستراتيجية.

وكشف أن المنافذ ستكون طوال العام، وأن هناك زيادة في المكون المحلي لارتفاع نسبة الصادرات المصرية.