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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المواطن الضحية| أحمد موسى ينفعل بسبب سعر الأرز

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ فترة يطالب بوضع الأسعار على السلع، وذلك بسبب قيام البعض بوضع أسعار من تلقاء نفسه.

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التموين تصدر تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ..تفاصيل

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الأرز هيرخص.. التموين تلزم التجار بتدوين الأسعار على العبوات

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن هو الضحية، في عملية تغيير الأسعار.

ولفت إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا توجد مشكلة في الأرز، وأن وزير التموين على المصيلحي، طالب بكتابة أسعار الأرز على العبوة.

وأشار إلي أن سعر الأرز يختلف من مكان لـ مكان آخر، وأن هذا الأمر موجود في أكثر من سلعة، ولذلك وزير التموين يلزم الجميع " الشركات والمنشآت والتجار" بوضع السعر على كل عبوة أرز.

وانفعل :" احنا في بلد تشهد ارتفاع أسعار بشكل يومي، وبصورة غير مبررة، وأن المواطن مجبر على الشراء، ولكن وزير التموين يتصدى لهذا الأمر.

وكشف أن الأرز المستورد سيتم كتابة السعر عليه، حتي لا يحدث، ارتفاع غير مبرر لـ الأسعار، وأن العامين الماضيين شهد ارتفاعات غير مبررة في الأرز.

أحمد موسى السلع الأسعار صدى البلد الأرز

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