الأرز هيرخص.. التموين تلزم التجار بتدوين الأسعار على العبوات

وجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بالزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز ‏‏"عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية).

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات صحفية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور وأن الاحتياطي الاستراتجي لزيت الطعام يتجاوز 4 شهور.

أضاف أن احتياطي الأرز بلغ نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد سبتمبر المقبل، كما أن احتياطي للحوم يكفي 3.3 شهر فيما بلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر بعد استيراد أكثر من 25 الف طن خلال الفترة الماضية

من جانبه أكد رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، أنه لا توجد مشكلة أو أزمة في الأرز في مصر.

وقال إن أسعار الأرز سوف تنخفض خلال الأسبوعين المقبلين، والمستهلك سوف يشتري الأرز بـ 19 جنيه للكيلو كحد أقصى.

وتابع رجب شحاته أن المضارب تقوم ببيع الأرز المستورد بـ 15 جنيه للكيلو ، مضيفا: روسيا ليست مصنفة عالميا في تصدير الأرز .

أكمل رجب شحاتة : مصر لم تستورد أرز من روسيا بنسب 99% ، لدينا ما يكفي من الأرز ويزيد، مضيفا: الأرز متوافر في الأسواق ومتوفر ارز مستورد أو محلي، ولا مشاكل في مصر .

ولفت رجب شحاته ، إلى أن طن الأرز انخفض من 20 الف جنيه لـ 11 ألف جنيه والأرز متوافر في الأسواق، مضيفا: لا يوجد ارتفاع في أسعار الأرز، والمضارب تقوم ببيع أرز بـ 16 جنيه للكيلو والأرز المعبأ من 18 ل 20 جنيه.