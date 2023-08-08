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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة والتموين: وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر

صدى البلد

عقد د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء مجالس إدارات شركات انتاج السكر من بنجر السكر، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض قيادات الوزارتين وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك للاتفاق على القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين).

ووجه وزيرا التموين والزراعة، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد. مع وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

من ناحيته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بدأن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.

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