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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة بشأن إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة السعر

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن «التموين» ألزمت الشركات والمنشآت المتولية تعبئة الأرز بكتابة السعر على المنتج؛ وذلك بسبب استغلال بعض التجار ووضع سعر أعلى من الآخر.

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التموين تصدر تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ..تفاصيل

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ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معلقا: ليس لدينا أزمة في الأرز والبعض يفتعل أزمات، معلقا: معظم المنتجات بيرتفع سعرها بدون سبب والمواطن مضطر ومجبر على الشراء، لكن السؤال أين حقوق المواطن؟

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: الأرز المستورد سيكتب بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية وتفاصيل شراء المنتج من المنشأ وسعر بيعه في البلد، وذلك عن طريق إخطار وزارة التموين بكل هذه التفاصيل.

 

وتساءل الإعلامي أحمد موسى قائلا: «ليه معملناش دا من زمان وتأخرنا؟، وهل سيتم تطبيق القرار على كل المنتجات».

التموين الأرز

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