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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فاو: مؤشر أسعار الأرز العالمي قرب أعلى مستوى خلال 12 عاما في يوليو

صدى البلد

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)  إن مؤشرها ‏لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8% في يوليو  مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى ‏مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية ‏نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات. ‏


وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في ‏البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ 129.7 نقطة في المتوسط في يوليو مقابل ‏‏126.2 نقطة في الشهر السابق.‏


وأضافت أن المؤشر ارتفع 20% تقريبا في يوليو تموز من 108.4 نقطة العام ‏الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.‏


كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته ‏في عامين.‏


وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40% من صادرات الأرز العالمية، الشهر ‏الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت ‏إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب ‏للإنتاج.‏


والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز. ‏والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.‏

أسعار الأغذية الأغذية العالمية الدول المصدرة الزراعة المستوردين العالمية الصين والفلبين

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