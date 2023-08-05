فاو: مؤشر أسعار الأرز العالمي قرب أعلى مستوى خلال 12 عاما في يوليو

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشرها ‏لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8% في يوليو مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى ‏مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية ‏نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات. ‏



وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في ‏البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ 129.7 نقطة في المتوسط في يوليو مقابل ‏‏126.2 نقطة في الشهر السابق.‏



وأضافت أن المؤشر ارتفع 20% تقريبا في يوليو تموز من 108.4 نقطة العام ‏الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.‏



كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته ‏في عامين.‏



وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40% من صادرات الأرز العالمية، الشهر ‏الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت ‏إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب ‏للإنتاج.‏



والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز. ‏والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.‏