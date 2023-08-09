الشعبة تعلق على قرارات وزارة التموين بشأن تداول الأرز الحر

علق رجب شحاتة رئيس اتحاد شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار وزير التموين بشأن تنظيم تداول الأرز قائلا: ان قرار وزارة التموين والذي يلزم الشركات المسؤولة عن تعبئة الأرز الحر بضرورة كتابة السعر واسم وعنوان جهة التعبئة، وبلد المنشأ، والوزن الصافي وتاريخ التعبئة والصلاحية، والذي لاقى ترحيبا واسعا من المضارب وشركات التعبئة، لان كل الشركات المسجلة داخل اتحاد الصناعات بالفعل ملتزمة بتعليمات الوزارة

وقال «شحاتة» في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي أنور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc، إن ما زاد في القرار عما تفعله الشركات هو كتابة بلد المنشأ وان الارز محلي او مستورد، لافتا الي ان مصر لا تعتمد على الأرز المستورد، معللا ما حدث العام الماضي من مضاربات وارتفاع أسعار، بأنه نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب، كالذرة والفول والعدس فارتفع معها الارز طبيعي.

شعبة الأرز تحذر المزارعين

وأشار رئيس اتحاد شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن شعبة الأرز حذرت المزارعين كثير من اضطرار الحكومة لاستيراد الأرز من الخارج في حال إصرارهم على احتكار الارز لرفع أسعاره، منوها الى أن الدولة استوردت كميات قليلة من الهند، لا تتعدى 140 ألف طن، في حين يستهلك المواطنين يوميا 10 الاف طن من الأرز.

وأكد رجب شحاتة رئيس اتحاد شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن سعر الأرز انخفض من 20.500 الى 12.000 جنيه، وعن سؤاله عن السعر العادل قال: الارز ليس وحده في السوق ويصعب إجبار الفلاح ان يبيع محصول الأرز بسعر معقول، بينما في المقابل يشتري أعلاف للمواشي بسعر أغلى من ضعف بيع سعر الأرز، لابد ان يكون هناك توازن، لافتا الي ان السعر العادل للارز الابيض الحر من 16 الي 20 في الموسم الجديد اتوقع من 15 الي 18.