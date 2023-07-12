الانهيار مستمر.. شعبة الأرز تفجر مفاجأة عن الأسعار في السوق

زف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة بشأن أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، متوقعا تراجع الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية.

وأضاف رجب شحاتة، في تصريحات تليفزيونية، أن الأرز يشهد تراجعا خلال الوقت الحالي، وسعر كيلو الأرز ب 20 جنية و 22 جنية الأرز المستورد، متابعا أن الأسعار شهدت تراجعا كبيرا في سعر كيلو الأرز.

وتابع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن الأرز العريض لأعلى جودة 27 جنيها، وكان وصل إلى 35 جنيها في بعض المحال والسوبر ماركت.

وفي السياق نفسه أشار رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إلى أن انخفاض أسعار الأرز يرجع لاتجه الدولة لشراء الأرز المستورد من الخارج، الأمر الذي سبب رد فعل في السوق المصري.