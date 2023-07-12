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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 جنيهات دفعة واحدة| بشرى سارة من شعبة الأرز عن الأسعار.. والأهلي يعلن موعد الإفصاح عن التعاقد مع إمام عاشور.. والأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 


8 جنيهات دفعة واحدة| بشرى سارة من شعبة الأرز عن الأسعار

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الأرز شهدت تطورا هاما حاليا في الأسواق.


 

مصطفى كامل: مستعدون لتقديم المساندة المالية والمعنوية لـ إيمان البحر درويش


نفى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود خلاف بينه وبين الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدا أن تلك الخلافات انتهت منذ عام 2019، خلال لقائهما داخل مجلس الدولة، أثناء نظر طعن "درويش" ضد النقابة التي ادعى محاميها أن الأخير كان مشطوبًا خلال فترة تولى كامل.

 

مرض نادر.. الإعلامية بسمة وهبة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية


أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض نادر في المعدة، مما يسبب أعراضا وهي “الضغط الواطي والدوار”.

 

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد


كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.


هاني شاكر ليس السبب.. أول تعليق من مصطفى كامل على إصابة إيمان البحر بجلطة

 

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الأخبار المتداولة عن اتهامه للفنان هاني شاكر بأنه السبب في إصابة الفنان إيمان البحر درويش بجلطة، أثناء مجلس نقابة شاكر.


ما خطة الحكومة لإيقاف حنفية القروض وفوائدها ؟.. متحدث الوزراء يرد

 

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لغلق صنبور القروض والسيطرة عليها، مضيفا أن نسبة الدين يصل إلى 97 % من الناتج المحلي.

 

أحمد موسى يعرض كلمة محمد أبو العينين بمجلس النواب اليوم.. شاهد

 

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.


أبو العينين: طلب كبير على الاستثمار في مصر بسبب الأمن والاستقرار


أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن الاستثمارات العالمية على الأبواب والدول تتصارع على اجتذابها وسينجح في استقطابها من لديه أمن واستقرار ومناخ أفضل وحوافز تمكن الشركات العالمية من تحقيق أرباح لنفسها والدولة التي تستثمر فيها.


عاجل | الأهلي يعلن موعد الإفصاح عن التعاقد مع إمام عاشور


علق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق سيكون في الأهلي بعد الأخبار الكثيرة المنتشرة على السوشيال ميديا".

 

اقفلوا الحنفية.. رسالة عاجلة من أحمد موسى للحكومة والبنك المركزي

 

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مطالبا الحكومة بالسيطرة على موضوع الدين الخارجي.


هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟.. رد عاجل من الحكومة


رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال “هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض”.


تعظيم سلام لصالح سليم.. الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن صفقة إمام عاشور

 

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة بشأن صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، والتي ينتظرها قطاع كبير من جماهير المارد الأحمر، باعتبارها واحدة من الصفقات المدوية في الفترة الحالية، خاصة أن إمام عاشور واحد من أهم لاعبي الوسط في مصر في الفترة الأخيرة.

 

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