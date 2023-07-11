8 جنيهات دفعة واحدة| بشرى سارة من شعبة الأرز عن الأسعار

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الأرز شهدت تطورا هاما حاليا في الأسواق.

وأضاف “شحاتة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأرز انخفضت بنسبة كبيرة، وسعر كيلو الأرز بـ 20 جنيها و22 جنيها الأرز المستورد، متابعا أن الأسعار شهدت تراجعا كبيرا في سعر كيلو الأرز.

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن الأرز العريض لأعلى جودة 27 جنيها، وكان وصل إلى 35 جنيها في بعض المحال والسوبر ماركت.

أسعار الأرز

وفي السياق نفسه، أشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إلى أن انخفاض أسعار الأرز يرجع لاتجه الدولة لشراء الأرز المستورد من الخارج، الأمر الذي سبب رد فعل في السوق المصري.



وتوقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، حدوث عرض كبير للأرز في الفترة المقبلة، الأمر الذي يساهم في تراجع الأسعار أكثر.