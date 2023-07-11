عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 جنيهات دفعة واحدة| بشرى سارة من شعبة الأرز عن الأسعار

أسعار الأرز
أسعار الأرز

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الأرز شهدت تطورا هاما حاليا في الأسواق.

txt

الكيلو بـ 18 جنيها بعد 35 .. زلزال يضرب أسعار الأرز الآن

وأضاف “شحاتة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأرز انخفضت بنسبة كبيرة، وسعر كيلو الأرز بـ 20 جنيها و22 جنيها الأرز المستورد، متابعا أن الأسعار شهدت تراجعا كبيرا في سعر كيلو الأرز.
وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن الأرز العريض لأعلى جودة 27 جنيها، وكان وصل إلى 35 جنيها في بعض المحال والسوبر ماركت.

أسعار الأرز 

وفي السياق نفسه، أشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إلى أن انخفاض أسعار الأرز يرجع لاتجه الدولة لشراء الأرز المستورد من الخارج، الأمر الذي سبب رد فعل في السوق المصري.

وتوقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، حدوث عرض كبير للأرز في الفترة المقبلة، الأمر الذي يساهم في تراجع الأسعار أكثر.

 

الأرز شعبة الأرز أسعار الأرز تراجع اسعار الارز انخفاض أسعار الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

المنوفي: استقرار سوق الأرز المحلي.. وتوقعات بانخفاض سعره إلى 20 جنيها  

ترشيحاتنا

تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

وزير المالية: حققنا إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه

خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للناتو يعني انخراط باقي الأعضاء في الحرب

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ