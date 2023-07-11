الكيلو بـ 18 جنيها بعد 35 .. زلزال يضرب أسعار الأرز الآن

استمرت أسعار الأرز في التراجع بشكل قوي لأول مرة منذ شهور، إذ هبط سعر الكيلو بنحو 15 جنيهًا، ليسجل نحو 20 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن وصل إلى 35 جنيها في ذروة الارتفاع العام الحالي، ووصلت بعض الأنواع المعبأة إلى 40 جنيهًا.

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الأرز

سعر الأرز اليوم

وتراجعت أسعار الأرز بشكل كبير، حيث سجل طن أرز الشعير انخفاضا بنحو 3 آلاف جنيه أو يزيد في خلال شهر، ويباع سعر الطن رفيع الحبة بنحو 13 ألف جنيه، أي ما يعادل 13 جنيها لكل كيلو، بعد أن كان سعره منذ شهر 16 ألف جنيه، وانخفض سعر الطن الشعير عريض الحبة إلى نحو 14 ألف جنيه، بعدما كان سعره منذ شهر 17 ألف جنيه، وتجاوز الـ20 ألف.

سعر الأرز الأبيض

وهبطت أسعار الأرز الأبيض لمعظم الأنواع ليباع حاليا طن الأرز الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه؛ ليصل للمستهلك من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.

الأرز

18 جنيها

وكشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط على موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلية.

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو، وأقل من ذلك خلال الأيام القادمة .

ويتوقع تراجع أسعار الأرز إلى ما بين 18-19 جنيها في الأسواق خلال أيام، وهبوطه في أغسطس القادم إلى 15 جنيها للكيلو، بحسب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، في تصريحات صحفية له.

سعر الأرز المصري اليوم

وهبط سعر الأرز المصري اليوم؛ نتيجة اقتراب موعد حصاد المحصول الجديد، ما أجبر مخزني الأرز على إخراج ما لديهم من كميات خوفا من تلفها وتدني السعر مع نزول المحصول الجديد.

الأرز

كما يأتي ذلك بالتزامن مع عرض كميات كبيرة من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض أسعار الأرز.

7 ملايين طن

ونتنظر مصر إنتاج الأرز الشعير المحلي هذا العام بكميات تقراب 7 ملايين طن، لزراعة مساحات أرز أكثر من العام الماضي، و هذه الكمية سوف تنتج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن، بما يؤدي إلى انخفاض كبير في السعر.