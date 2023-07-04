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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض كبير فى أسعار الأرز.. كم ثمن الكيلو الآن؟

صدى البلد

انخفضت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 20 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ أسابيع قليلة إلي 35 جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها زيادة المعروض من الأرز بالأسواق 

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاض كبير ، لافتا إلي أن طن الأرز الشعير انخفض نحو 3 آلاف جنيه في خلال شهر
 

وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له،  أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبه الواحد  يباع حاليا بنحو  13 ألف جنيه للطن بعد أن كان سعره منذ شهر  بنحو 16 الف جنيه ، وانخفض سعر طن ارز الشعير عريض الحبه الي نحو 14 الف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر ب17 ألف جنيهًا .

 

 انخفاض أسعار الأرز

 

وأوضح أن أسعار معظم أنواع الارز الأبيض  انخفضت ليباع الطن الابيض بأسعار تتراوح من 18 إلي 20 الف جنيه ويصل للمستهلك من 20 إلي 23 جنيه للكيلو حسب النوع بانخفاض نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد عن أسعاره منذ شهر .

وأشار عبدالرحمن إلي أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الارز ، هو عرض كميات كبيره من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الاسعار واجبار مخزني الارز لطرح كميات كبيره من الارز المخزن للبيع خوفا من تدني اسعاره وتعرضهم لخسائر كبيره   بالإضافة الي قرب ميعاد حصاد الارز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيره من الارز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين  وفي السلاسل التجاريه والمجمعات الاستهلاكية باسعار تنافسيه 
 

وأكد أنه كلما اقترب موسم حصاد الارز كلما انخفضت اسعاره متوقعا ان يصل كيلو الارز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم الي 15 جنيه للكيلو ، متوقعا انتاج محلي من الارز الشعير يقارب  7 مليون طن لزراعة مساحات ارز بالمخالفه  هذا العام  اكثر من العام الماضي بالإضافة الي المساحات المحدده من الحكومة .
 

وتوقع "نقيب الفلاحين " انتاج  ما يقارب  4 مليون طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي الي انخفاض كبير في اسعاره .

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