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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المنوفي: استقرار سوق الأرز المحلي.. وتوقعات بانخفاض سعره إلى 20 جنيها  

صدى البلد

أكد حازم المنوفي ، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالاسواق ، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل ( مصانع الحلويات والمربى ) و غيرها من المنتجات ، بتخزين كميات كبيرة منه ما أثر علي المعروض في الأسواق ، و تواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة. 

وأضاف المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه يخشى من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين ، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الان ، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد . 

 أكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة ، أن السكر متوفر وموجود ، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع و التجار ، و الارتفاع غير المبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقصا في السكر المعروض للمواطنين. 

فيما يخص أسعار ( الأرز) ، قال المنوفي إنه لا يوجد أي نقص أو أزمة في كمية الارز المعروضة بالاسواق ، وأسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة ، موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط علي موسم حصاد الارز الجديد ، و بالتالي زيادة المعروض والمخزون منه ، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الارز بعد حصاد الموسم الجديد الي 20 جنيها للكيلو ، وأقل من ذلك خلال الأيام القادمة .

أوضح المنوفي ، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري ، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة ، إلا أنه يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار و البلبلة في الأسواق. 

وشدد المنوفي على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية ، تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك.. و"التموين" تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.

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