هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

شهدت أسعار الأرز العالمية تراجعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وانعكس ذلك على أسعار الأرز في السوق المحلي، حيث تهتم الدولة المصرية بتوفير السلع الغذائية لكافة طبقات المجتمع بأسعار مناسبة وعلى رأسها الأرز، كونه سلعة أساسية في كل بيت مصري.

تعزيز مخزون الأرز

وسجل سعر الأرز الفاخر في بعض السلاسل التجارية حوالي 28 جنيها للكيلو، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق الشعبية ما بين 20 إلى 26 جنيها، ويأتي هذا في الوقت الذي تطرح فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.5 جنيه.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين، وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، وأن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.

ومن جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الأمن الغذائي، أولوية قصوى لدى جميع الدول والمنظمات واللجان المختصة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة قيام وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، بوضع استراتيجية التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، ما يساهم في حل كثير من المشكلات.

وأشار المصيلحي إلى ضرورة قيام وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، بعمل استراتيجية للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية؛ مما يساهم في حل كثير من المشكلات، لافتا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا وجد ربط بين الصناعات الغذائية والاحتياجات مع الخطة الزراعية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تشهد أي أزمة في السلع، ويوجد احتياطي استراتيجي، ولا توجد أي أزمات أو نقص في السلع، موضحا أن سعر الأرز انخفض إلى 11 جنيها، مشيرا إلى أنه بعد شهر ونصف من الآن سيتراوح سعر كيلو الأرز بين 10 و 15 جنيها، بعدما وصل السعر في أوقات سابقة إلى 33 جنيها.

سعر الأرز 10 جنيهات

وأكد موسى، أن وفرة المعروض من الأرز، سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار الأرز، خاصة وأن المزارعين في وجه بحري، زرعوا كميات كبيرة من الأرز والبصل، والذي كان وصل سعر الكيلو منه إلى 18 جنيها، مطالبا من يقوم بتخزين الأرز بسرعة بيعه، وعرضه وإلا سيخسر لأن سعر الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات.

وأوضح موسى، أن هناك كميات كبيرة من الأرز متوفرة في الأسواق وسوف يتم ضح المزيد، كما أن الحكومة وفرّت كميات كبيرة من الفواكه والخضروات بجودة عالية في المحافظات، لافتا إلى أن زراعة الأشجار المثمرة أمر في غاية الأهمية.

ومن جانبه، قال مصطفى السليطسي نائب رئيس شعبة الارز بالغرفة التجارية، خلال تصريحات سابقة له، إن هناك تراجعا في سعر الأرز بالأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك جهود اعلى أرض الواقع تساهم في هذا الأمر.

وأضاف السليطسي، أنه من ضمن الأسباب الرئيسية توفير للاستهلاك، والأرز المستورد متواجد في الأسواق، والمحصول الجديد للأرز.

وسبق وتوقعت شعبة الأرز انخفاض أسعار الأرز مع حصاد المحصول الجديد في شهر سبتمبر المقبل، لكنها رفضت توقع نسبة الانخفاض، خاصة أن هناك متغيرات كثيرة تتحكم فى الأسعار، "فمثلا إذا ارتفعت أسعار الذرة قد يدفع ذلك الفلاح إلى استخدام الأرز كعلف للمواشي".

8 ملايين طن من الأرز

وارتفعت مساحة زراعة الأرز هذا الموسم بما يتراوح بين 20 و25% مقارنة بالعام الماضي، ما سيساهم في زيادة الإنتاج بنفس النسب.

ويخرج التجار ما لديهم من كميات من الأرز الشعير المتبقية من الموسم الماضي، خاصة مع قرب حصاد المحصول الجديد، "يبدأ الحصاد أواخر شهر أغسطس المقبل"، ومع سماح الحكومة بدخول الأرز المستورد، ما يؤدي لإحداث توازن بالأسواق.

ومن المتوقع أن تجني مصر من المحصول الجديد كميات كبيرة، حيث تنتظر كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي.

ونرصد لكم سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والذي جاء كالتالي:

الأرز المستورد (هندي) في الأسواق بـ20 جنيها للكيلو.

الأرز البلدي بـ22,5 جنيه للكيلو.

الأرز الشعير بـ13 جنيها للكيلو.

سعر الأرز في المحال التجارية إلى 28 جنيها.

سعر شيكارة الأرز الـ5 كيلو جرامات يبدأ من 125 جنيها، والـ25 كيلو من 560 جنيها، وتصل لـ750 جنيها وفقاً للجودة ونسبة الكسر.

كما نرصد لكم سعر كيلو الأرز اليوم، وفقا لأسعار الحكومة، والذي جاء كالتالي: