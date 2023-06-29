ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الأرز الأبيض شهرا كاملا

وجد خبراء الصحة أن الإكثار من تناول الأرز الأبيض المكرر يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم والمساهمة في زيادة الوزن وأمراض السمنة .

وفقًا لما نشره موقع “Indian Express” قالت بريا بارما، رئيسة قسم التغذية بمعهد سري بالاجي الطبي أكشن في الهند، أن الامتناع عن تناول الأرز لمدة شهر كامل يمكن أن يسهم في إنقاص الوزن.

وأوضحت أن هذا يحدث بسبب انخفاض السعرات الحرارية فى الجسم عند التوقف عن تناول الأرز الأبيض كما أن مستويات السكر في الدم يمكن أن تستقر أكثر وهذا مفيد بشكل خاص لمرضى السكري والمهددين به

وأكدت أنه بمجرد أن يبدأ الشخص في تناول الأرز الأبيض مرة أخرى سيحدث تذبذب فى ستويات الجلوكوز مرة أخرى

الأرز الأبيض لايضر فى هذه الحالة

مشيرة إلى أن تناول وعاء صغير من الأرز بالطريقة الصحيحة لا يضر الجسم وهذا يعنى عدم الإفراط في تناوله وطهيه بطريقة صحية ، والأهم اختيار نوع صحي بدلا من الأرز الأبيض مثل الأرز ذو اللون البني وتناوله مع كميات جيدة من الألياف مثل الخضروات والبذور والمكسرات.