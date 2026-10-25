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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة مدير إشغالات سنورس للتحقيق وتشميع مقهى مخالف ومصادرة محتوياته بالفيوم

حملات مرورية بالفيوم
حملات مرورية بالفيوم

أحال اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة الفيوم مدير الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس للتحقيق وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والتأكد من التعامل مع الإشغالات المخالفة وتحقيق الانضباط بالشوارع.


توجيهات بحملات يومية لإزالة الإشغالات

ووجه السكرتير العام بضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات يومية تستهدف إزالة التعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية بما يضمن تيسير حركة المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة بالشوارع.


تشميع مقهى مخالف ومصادرة محتوياته

وخلال الجولة وجه اللواء مجدي الوصيف بمصادرة الكراسي والشيش الموجودة بأحد المقاهي التي تعمل دون ترخيص وتشميعها بالشمع الأحمر ورفع عداد الكهرباء الموجود بالمقهى وتسليمه إلى شركة الكهرباء مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه وجاءت هذه الإجراءات بسبب وضع الكراسي والشيش بجوار بوابة وسور إحدى المدارس بما استدعى التدخل لإزالة الإشغالات والتعامل مع المخالفة وفقا للإجراءات القانونية.


اجتماع موسع لمتابعة الخدمات بسنورس

وعقب انتهاء الجولة عقد السكرتير العام اجتماعا موسعا مع الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة سنورس بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات المعنية وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات الخدمية والتنفيذية وفي مقدمتها أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وملف التصالح وتقنين أراضي الدولة إلى جانب بحث سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأكدت الجولة أهمية تكثيف المرور الميداني ومتابعة أداء الإدارات المختصة والتعامل مع المخالفات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام مع استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق لتنفيذ الحملات اليومية وتحقيق الانضباط في مختلف الشوارع والمناطق التابعة للمركز.

مدير إشغالات سنورس إحالة مدير إشغالات سنورس للتحقيق الفيوم

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