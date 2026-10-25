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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طفرة قياسية في تجارة المعادن العالمية تدفع أرباح كبار المتعاملين إلى مليارات الدولارات

طفرة قياسية في تجارة المعادن العالمية تدفع أرباح كبار المتعاملين إلى مليارات الدولارات
طفرة قياسية في تجارة المعادن العالمية تدفع أرباح كبار المتعاملين إلى مليارات الدولارات
أ ش أ

تشهد تجارة المعادن العالمية عاما استثنائيا للعام الثاني على التوالي مع تحقيق عدد من أكبر مجموعات التجارة أرباحا قياسية بمليارات الدولارات، مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس والذهب والفضة وتشديد المعروض في بعض الأسواق الرئيسية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن مجموعة "ترافيجورا" العالمية متعددة الجنسيات ومقرها سنغافورة، التي تنافس مجموعة "جلينكور"، وهي شركة بريطانية سويسرية متعددة الجنسيات للتجارة والتعدين، على صدارة تجارة المعادن عالميا، حققت أرباحا قياسية تقارب ملياري دولار من نشاط تجارة المعادن خلال سنتها المالية المنتهية في سبتمبر، وفقا لأشخاص مطلعين على النتائج.
وأضافت أن شركة "جلينكور" حققت أيضا أرباحا قوية في تجارة المعادن، إلا أن نتائجها الإجمالية تأثرت سلبا بعد تخصيص 480 مليون دولار لتغطية خسائر محتملة مرتبطة بتعاملاتها مع شركة تجارة خام الحديد "Radiant World".
وأوضحت "بلومبرج" أن قوة الأرباح ظهرت بوضوح خلال فعاليات "أسبوع بورصة لندن للمعادن"، الذي اختتم الجمعة، حيث قال عدد من المتعاملين إنهم يحققون حاليا أفضل أرباح في مسيرتهم المهنية، في وقت تتنافس فيه شركات التجارة الكبرى والوافدون الجدد على استقطاب المتخصصين في القطاع.
وجاءت المكاسب رغم تراجع بعض التوقعات السابقة بفرص المضاربة بعد عدم فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على النحاس المكرر الصيف الماضي، إلا أن استمرار الغموض بشأن إمكانية فرض رسوم لاحقا أبقى فرصا واسعة أمام التجار الذين يشحنون النحاس إلى السوق الأمريكية.
كما استفاد القطاع من صعود أسعار النحاس والذهب والفضة إلى مستويات قياسية، إلى جانب شح غير مسبوق في سوق مركزات النحاس شبه المعالجة، التي تمثل نشاطا أساسيا لعدد كبير من تجار المعادن الفعلية.
وقالت "بلومبرج" إن أداء قطاع المعادن في "ترافيجورا" كان قياسيا، مع استمرار الشركة في وضع اللمسات النهائية على نتائجها التي تعلن عادة في أوائل ديسمبر، ما يعني أن الأرقام النهائية قد تظل عرضة لبعض التعديلات المحاسبية.
وفي السياق نفسه، سجلت مجموعة "ميركوريا إنرجي" السويسرية عاما قويا، مع توقعات بأن تعادل أو تتجاوز أرباحها التشغيلية السنوية مستوى العام الماضي الذي فاق 300 مليون دولار، بعدما ضخت أكثر من 4 مليارات دولار في صفقات مرتبطة بالمعادن، من النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الألومنيوم في إندونيسيا.
وتعكس هذه النتائج اتساع المنافسة في سوق المعادن العالمية مع دخول شركات تجارة الطاقة بصورة أكثر قوة إلى القطاع، في وقت تدعم فيه تقلبات الأسعار والقيود على الإمدادات فرص تحقيق هوامش مرتفعة في تجارة السلع الأساسية.

تجارة المعادن العالمية أرباحا قياسية ارتفاع أسعار النحاس والذهب مجموعة ترافيجورا العالمية

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