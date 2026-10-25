إنتصار لـ صدى البلد : مسلسل «عشماوي» مفاجأة رمضان 2027 | فيديو

كشفت الفنانة إنتصار، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، عن حماسها الكبير ل مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وسيكون من الأعمال المميزة التي ينتظرها الجمهور.

وأعربت إنتصار عن سعادتها بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي والنجم محمد رمضان وفريق العمل، مشيرة إلى أنها تحمست للمشاركة في المسلسل منذ قراءتها للسيناريو، لافتة إلى أنها تجسد شخصية شقيقة محمد رمضان ضمن أحداث العمل.

إنتصار تكشف تفاصيل أعمالها في رمضان

وأكدت إنتصار أنها تواصل حاليًا تصوير مسلسل «عشماوي»، إلى جانب مسلسل «إعلام وراثة »، معربة عن تفاؤلها بالعملين، ومشيرة إلى أنهما سيقدمان مفاجآت للجمهور خلال موسم رمضان المقبل.

إنتصار: ممتنة لأعمالي السينمائية في 2026

وعن حصادها الفني خلال عام 2026، أعربت انتصار عن امتنانها الكبير لهذه السنة، التي شهدت مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها أفلام «ريد فلاج» و«صقر كناريا» و«ابن مين فيهم».

وأوضحت أن كل تجربة سينمائية خاضتها خلال العام حملت لها طابعًا مختلفًا، إذ قدمت شخصيات جديدة ومميزة، ابتعدت بها عن الأدوار التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، مؤكدة سعادتها بالتنوع الذي شهدته اختياراتها الفنية.

واختتمت إنتصار حديثها بالتأكيد على حماسها للأعمال التي تشارك فيها حاليًا، داعية الجمهور إلى انتظار مسلسلي «عشماوي» و«إعلام وراثة» خلال موسم دراما رمضان المقبل و أنها حاليا تستكمل التصوير

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