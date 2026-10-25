النائب محمد أبو العينين يهنئ سعد العتيبي بفوزه برئاسة البرلمان العربي

تقدم النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى النائب سعد العتيبي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي بالتزكية.

وأعرب النائب محمد أبو العينين، عن خالص تمنياته للنائب سعد العتيبي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، وقيادة البرلمان العربي نحو مزيد من الإنجازات التي تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزز أواصر التعاون والتكامل بين برلمانات الدول العريية.

كما هنأ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بهذا الفوز، مؤكدًا أن تولي العتيبي رئاسة البرلمان العربي يعكس مكانة المملكة ودورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن بين الدول العربية.

وأكد أبو العينين ، على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية والدولية،وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.