الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

تعمل الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ولذلك تبذل الحكومة جهودا مضاعفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توجيه الدعم لمستحقيه من هذه الفئات، والعمل على زيادة المخصصات المالية لهم، سواء في السلع التموينية، أو مخصصات الحماية الاجتماعية. وفي هذا الإطار تبدأ الحكومة في زيادة دعم السلع التموينية بداية من السنة المالية الجديدة 2024/2023، في إطار توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية.

وأقرت الموازنة الجديدة زيادة دعم السلع التموينية، حيث زادت مخصصات دعم السلع التموينية، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 على نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 2023/2022، وذلك وفقا لما جاء بالبيان المالي لموازنة العام الجديد، والذي أشار لمجموعة من الافتراضات التي حددت في إطارها مخصصات دعم السلع التموينية، وتتمثل في كميات القمح المطلوب توفيرها، والتي تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح، منها 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف، إلى جانب 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

قائمة أسعار السلع التموينية يوليو 2023

أما عن قائمة أسعار السلع التموينية، لشهر يوليو 2023، والمعلنة من وزارة التموين، فتضمنت 23 سلعة تصرف على بطاقات التموين، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت.. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

من جانبه، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحدد نصيب الفرد من السلع التموينية المنصرفة على بطاقات التموين، كما يلي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملى لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة.

صرف 1 كيلوجرام سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

صرف 1 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلوجرام أرز للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

زيادة مخصصات الدعم في الموازنة

أما عن مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة، فقد زاد دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، بتكلفة بلغت نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه، وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من دعم السلع التموينية، فقد بلغ نحو 62.2 مليون فرد، يستحق كل فرد منهم 50 جنيها لـ4 مقيمين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

أما العامل الرابع الذي جاءت وفقه مخصصات السلع التموينية في الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه، مقابل 820 جنيها العام السابق 2022، وبذلك يكون إجمالي زيادة سعر توريد القمح نحو 70%، وقد جاءت تلك الزيادة لتشجيع المزارعين على زيادة كمية التوريد، وكذلك في ضوء الظروف والأحداث العالمية الراهنة، والتي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها سعر القمح.