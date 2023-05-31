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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السلع التموينية لـ شهر يونيو 2023

صدى البلد

تتأهب منافذ وزارة التموين ممثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وشركات الجملة والبدالين التموينيين، لصرف مقررات الدعم التمويني لشهر يونيو 2023.

وحددت وزارة التموين، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية على البطاقة التموينية، بزجاجة زيت 800 ملي وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 1 كيلو لكل فرد وبحد أقصى 4 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

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وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو أرز، وذلك اختياريا دون إجبار للمواطن على صرف سلع بعينها، حيث إنه في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة يمكنه ذلك.

وتطرح وزارة التموين، 32 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، تتضمن السلع الأساسية "كالزيت والسكر والأرز والمكرونة"، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.


أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهان.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات
 

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