127 مليار جنيه|بعد شائعات الإلغاء.. تعرف على دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، فإنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية.

دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة

وبالتزامن مع انتشار هذه الشائعات، نسلط الضوء على على دعم السلع التموينية والذي ينال اهتمام بالغ من الحكومة، لاسيما وأنها سلع أساسية لدى غالبية الأسر.

وفي هذا الاطار بلغت قيمة دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، نحو 127.7 مليار جنيه، وذلك مقابل 90 مليار جنيه، بالموازنة الجارية 22/23 بزيادة 37 مليار جنيه.

وجاء هذا الدعم وفقا للافتراضات التالية:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.25 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ 7.6 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 21.4%.

3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد

4- وفى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجة خاصة القمح، وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2023، فقد تقرر رفع سعر توريد إردب القمح المحلى 2023 لألف جنيه للإردب مقابل 820 جنيها للإردب الموسم السابق 2022، وكذلك زيادة حافز النقل والتوريد الإضافى لـ500 جنيه مقابل 65 جنيها لتصبح إجمالى نسبة الزيادة فى سعر توريد القمح المحلى نحو 70%.