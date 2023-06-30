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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة العيد| تنفيذ 54 قرار إزالة لزراعات الأرز بالوادي الجديد

ازالة تعديات
ازالة تعديات

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تنفيذ قرارات لـ54 حالة تعد بنطاق مركزى الداخلة وبلاط خلال أول وثاني أيام العيد؛ وذلك حفاظًا على المال العام وحق الدولة وبُناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومتابعة تطبيق قرار حظر زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بالزراعة بها بعد قرار المحافظ بتوفير أراض بديلة للراغبين فى زراعة الأرز بتسهيلات في مقابل حق الانتفاع وتوفير التقاوى. 

وناشدت الأجهزة المختصة بالمحافظة المواطنين الالتزام بزراعة محصول الأرز بالمناطق المحددة، ترشيدًا لاستخدام المياه الجوفية، وتجنب التعدي على أراضي الدولة لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

محافظ الوادي الجديد يشارك مجندي فرق الأمن الإفطار المجمع

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت مؤخرا عن فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبي زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتي وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كافة المراكز والقرى، بشروط تتمثل في أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومي سارية، ويتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية.

 

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