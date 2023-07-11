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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟.. رد عاجل من الحكومة

نادر سعد المتحدث
نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال “هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض”.

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نادر سعد: برنامج الأطروحات محدد بعدد الشركات وتوقيتات

وأضاف “سعد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن المباحثات والمفاوضات جارية لتحديد موعد للمراجعة والتي تم تأجيلها من قبل.

النقد الدولي

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مباحثتنا لم تتوقف مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي تشيد دائما بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة الاقتصاد.

 

النقد النقد الدولي نادر سعد قرض اخبار النقد الدولي صندوق النقد الدولى

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