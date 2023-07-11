هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟.. رد عاجل من الحكومة

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال “هل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض”.

وأضاف “سعد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن المباحثات والمفاوضات جارية لتحديد موعد للمراجعة والتي تم تأجيلها من قبل.

النقد الدولي

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مباحثتنا لم تتوقف مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي تشيد دائما بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة الاقتصاد.