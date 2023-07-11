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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادر سعد: برنامج الأطروحات محدد بعدد الشركات وتوقيتات

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرح إجراءات الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

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نادر سعد: الحكومة تعمل على تحقيق تنمية بواحة سيوة بشكل متكامل


وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي،المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل ما يحلم به المستمر من إجراءات وحوافز تم تنفيذها، لافتا إلى أن مدبولي اكد أننا نستهدف الوصول إلى 191 مليار دولار ايرادات دولارية خلال 2026.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الأطروحات محدد بعدد الشركات وتوقيتات وليس بشكل مستمر، مستدركا أن ومع تحقق 191 مليار دولار ايرادات دولارية خلال 2026 سيكون لدينا فاءض دولاري ولن يكون هناك فجوة.

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