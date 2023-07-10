نادر سعد: الحكومة تعمل على تحقيق تنمية بواحة سيوة بشكل متكامل

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة لها أهمية كبيرة، خاصة أنه لم يزر أي مسئول حكومي سيوة على مدار 25 عاما، وكانت تعاني على مدار عقود من الإهمال والمشاكل وكان لا بد من التدخل الفوري.

وقال “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إنه تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف، والعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تلك المحطة، إضافة إلى حفر 12 بئرا، فمشروعات الري في واحة سيوة وضعت حلا جذريا لمشكلاتها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطبيعة المميزة لواحة سيوة أنها تضم مجتمعا زراعيا، ولها مناطق جاذبة للسياحة بشكل كبير، مؤكدا “نعمل على وجود تنمية بواحة سيوة بشكل متكامل”.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تأهيل عيون المياه الكبريتية والحفاظ عليها، من أجل السياحة العلاجية، أو استخدامها في عمليات الزراعة، منوها بأن الحكومة مهتمة بالهوية البصرية لواحة سيوة أثناء مشروع تطويرها.