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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة : المياه الجوفية خطر كبير على مقابر صلاح سالم |فيديو

مدبولي
مدبولي

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء اليوم كانت رسالة للرأي العام لعرض الحالة المتردية للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم.

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متحدث الوزراء: نتواصل مع اليونسكو حول نقل المقابر الأثرية .. فيديو

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متحدث الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الدولة توفر 20 ألف مقبرة بديلة للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم"، لافتا: "جميع المقابر مهددة بسبب المياه الجوفية التي أخرجت الجثث من تحت الأرض".

 

وأشار السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،: "مقابر الخالدين سينقل إليها رفات عظماء مصر بشكل حضاري"، متابعا: "هناك لجان فنية مختصة ستحدد المقابر التراثية في منطقة صلاح سالم".

وأضاف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،: "سنحافظ على الشكل الحضاري المميز للمقابر التراثية المطلة على شارع صلاح سالم"، مؤكدا: "المياه الجوفية خطر كبير على المقابر المطلة على شارع صلاح سالم".

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