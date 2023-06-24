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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية

نادر سعد
نادر سعد

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء اليوم استهدفت مقابر تضم مدافن كثيرة لمواطنين عاديين وشخصيات ساهمت في تاريخ مصر، مشددا على أن جميع المقابر مهددة بسبب المياه الجوفية التي أخرجت الجثث من تحت الارض.

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وأعلن السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الدولة المصرية ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية، مشيرا إلى أن المقابر التراثية سيتم نقلها كما هي للحفاظ علي شكلها الخارجي.



وتابع: "فيما يخص الشخصيات البارزة سيتم وفق التوجيه الرئاسي انشاء مقبرة الخالدين ولن يتم نقل الرفات فقط ولكن المقابر كما هي للحفاظ على شكلها وسننقل هذه المقابر بما تحمله من تراث والواجهات مهمة لأنها تحمل كتابات معينة ونقوم بهذه العملية لان الظروف هي التي دفعتنا لذلك".
 

الوزراء السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المياه الجوفية المقابر التراثية إنشاء مقبرة الخالدين

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